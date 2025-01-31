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Bakan: Türkiye, En İyi Sağlık Hizmeti Sunuyor

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SAĞLIK BAKANI AÇILIŞ TÖRENİNDE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

DÜNYADA MUHTAÇ İNSANLARA YARDIM EDİLDİ

Konuşmasında Türkiye’nin sağlık sisteminin ulaştığı seviyeyi vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Sağlık hizmeti, altyapısı ve insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Salgın, deprem ve afetlerde bunu açıkça gösterdik. Sadece kendi vatandaşlarımıza değil, dünya genelinde muhtaç insanlara da el uzattık” şeklinde ifadelerde bulundu.

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