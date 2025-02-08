Bakan Uraloğlu, Elektrikli Tren Kaynağını Yaptı

YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETLERİ ÜRETİMİNE BAŞLANIYOR

Sakarya’da 225 km hıza sahip, yerli ve milli elektrikli tren setlerinin üretim tesislerinde ilk kaynağı gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi Avrupa’nın altıncı, dünyanın ise sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna taşıdıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Türkiye artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretecek. Çok yakın bir gelecekte yurtdışından araç temin etmeye de gerek kalmayacaktır” açıklaması yaptı.

MEMNUNİYETLE TÖREDE BULUŞMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da 225 km hıza sahip yerli elektrikli tren seti gövde kaynak törenine katıldı ve bu önemli törende yer almanın mutluluğunu paylaştı. Uraloğlu, “225 km hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerimizin üretimine başlayacağımız bu önemli törende sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz.” dedi.

BAŞARI HİKAYESİ

Bakan Uraloğlu, bu sürecin milletin gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve parlayan geleceğinin simgesi olduğunu belirtti. Önceden bayrak ipi bile üretemeyen ve toplu iğneyi ithal eden Türkiye’nin, bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretebilen bir ülke haline geldiğini ifade etti. Uraloğlu, “Bir zamanlar bizlere üretilmesi imkânsız gelenler, hayal ürünü denilenler, şimdi gerçeğe dönüştü” şeklinde konuştu.