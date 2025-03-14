Bakan Uraloğlu’ndan Gaziray’a 7 Yeni Set Müjdesi

GAZİANTEP’TE YERLİ VE MİLLİ BANLİYÖ SETİ TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz,” diyerek Gaziantep’in ulaşım altyapısına yeni bir soluk getirecek güzel haberi paylaştı.

GAZİRAY’DA YERLİ VE MİLLİ DÖNEM BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, törende Gaziray’ın 2022’de hizmete açıldığını hatırlatırken, “Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Gaziray, kent merkezini iki sanayi bölgesine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 25,5 kilometrelik güzergâhta 16 istasyonla hizmet veren projede, 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli bir demiryolu hattı inşa ettik. Toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yaptık,” şeklinde konuştu. Bugün raylara çıkan ilk milli banliyö setinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye’nin yerli raylı sistem teknolojisindeki başarısını gösteriyor. İthal dönemini geride bırakıp, yerli ve milli bir dönemin kapısını Gaziantep’ten açıyoruz,” ifadelerini kullandı.

TESLİMAT PLANI VE HIZ KAPASİTESİ

Uraloğlu, Gaziray için üretilen 32 vagondan oluşan 8 banliyö tren seti projesinin detaylarını açıkladı: “İlk seti bugün teslim ettik ve dinamik yol testlerine başlıyoruz. Kalan 7 setten ilkini Haziran’a, 3 seti Ağustos’a, son 3 seti ise Ekim’e kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 vagondan oluşan 7 seti tamamlayacağız.” Her set, saatte 90 kilometre hız kapasitesine sahip, alüminyum gövdeli ve 1000 yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Araçlarda, tekerlekli sandalye bölümleri, güvenlik kameraları ve bilgilendirme ekranları gibi modern donanımlar da bulunuyor.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda yerli sanayideki gelişmelere dikkat çekti: “Kendi otomobilimizi, uydularımızı, İHA’larımızı, trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Gaziantep’in efsane mucidi Mennan Usta’nın ‘Otobandaki araba, raydaki tren benim olsun’ sözü gerçek oldu.” Uraloğlu, Gaziray setlerinin Antep baklavasından ilham alınarak renklendirildiğini ve şehrin kültürel dokusunu yansıttığını belirtti.

GAZİANTEP’İN ULAŞIM GELECEĞİNE YATIRIM

Uraloğlu, Gaziantep’teki diğer projelere de değinerek, “Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 124 milyar lira yatırım yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde %59 ilerleme kaydettik, 2027’de tamamlayacağız. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi’ni ise yatırım programına aldık.” Ayrıca Gaziantep Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin 2002’de 223 binden 2024’te 3 milyona yaklaşacağını ekledi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ: GAZİRAY

Bakan Uraloğlu’nun “Yıl sonuna kadar 7 set daha teslim edeceğiz” müjdesi, Gaziray’ın yerli üretimle güçlenmesini sağlıyor. Törenin sonunda test sürüşü gerçekleştiren Uraloğlu, Gaziantep’in ulaşım altyapısına verdikleri önemi bir kez daha gösterdi. Şehir, modern ve güvenli toplu taşımaya bir adım daha yaklaşmış oldu.