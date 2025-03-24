Bakan Uraloğlu’ndan Yayıncılara Destek Mesajı

DİJİTAL MEDYA YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul’da dijital medya yöneticileriyle bir araya gelerek, yayıncıların sorunlarını dinledi. Toplantıda, Google’ın şeffaf olmayan algoritması, dijital telif yasası beklentileri ve Google’ın reklam tekelleşmesi konularına dikkat çekildi. BTK Başkanı Fatih Sayan da toplantıya katılarak dijital yayıncıların şikayetlerini not aldı.

GOOGLE’IN ALGORİTMA PROBLEMLERİ

Dijital yayıncılar, Google’ın algoritma değişiklikleriyle ilgili sıkıntılarını Bakan Uraloğlu’na iletti. Toplantıda yayıncılar, Google’ın algoritmasındaki belirsizlikleri eleştirerek şeffaflık talep etti. Bu durum, dijital yayıncılığın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir mesele olarak öne çıktı.

MUHATAP BULUNMAMA SORUNU

Bakan Uraloğlu ve BTK Başkanı Fatih Sayan, dijital yayıncıların yaşadığı problemi dikkatle dinleyerek bu konudaki gözlemlerini not etti. Google’ın yayıncıların sorunlarına çözüm sunacak bir iletişim kurumu oluşturmadığı, dijital yayıncılar arasında ortak bir endişe olarak gündeme geldi.

DİJİTAL TELİF YASASI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda dijital telif yasasının önemi de vurgulandı. Uraloğlu, “Dijital telif yasasının yayıncılar için önemini biliyorum. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüşerek gereken desteği vereceğim.” şeklinde ifade etti. Yayıncılar, bu yasayı beklediklerini ve destek sağlanmasını umduklarını dile getirdi.

GOOGLE’IN REKLAM TEKELLEŞMESİ ENDİŞESİ

Dijital yayıncılar, Google’ın Türkiye’deki reklam gelirlerinin neredeyse %90’ını tek başına kontrol etmesi durumunun sektörde büyük bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Uraloğlu, bu tekelleşmenin sektördeki dinamikleri olumsuz etkileyebileceğini ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

MALİYE İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Uraloğlu, Google’ın reklam tekelleşmesi ile yaşanabilecek vergi kaybından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı ile de görüşeceğini açıkladı. Vergi süreçlerinde Maliye’nin harekete geçme durumu olabileceğini belirten Uraloğlu, “Tüm bu süreçlerde yanınızdayız. Sorunlarınızı takip edeceğiz.” dedi. Uraloğlu, ayrıca yayıncıların yalnız bırakılmayacağını ve bu konularda inisiyatif alacaklarını vurguladı.