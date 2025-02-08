Bakan Uraloğlu: Türkiye Küresel İhracat Ülkesi Oldu

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ İLE YERLİ SANAYİYİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni’nde bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin son 23 yılda yerli sanayi alanında önemli gelişmeler sağladığını ve birçok stratejik sektörde yüksek teknolojiye sahip milli ürünleriyle küresel bir ihracatçı konumuna yükseldiğini belirtti.

KENDİ ÜRÜNLERİMİZ İLE TARİHE DAMGA VURUYORUZ

Uraloğlu, “Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran süreç yaşıyoruz.” diyerek bu sürecin milletin sahip olduğu güçle yükselişinin ve öz güveninin, aydınlık geleceğinin bir sembolü olduğunu ifade etti.

BİR ZAMANLAR İTHAL OLAN TEKNOLOJİLER ARTIK YERLİ OLARAK ÜRETİLİYOR

Bakan Uraloğlu, geçmişte bayrak ipi üretemeyen ve toplu iğne dahi ithal eden Türkiye’nin bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini ürettiğini vurguladı. Bir zamanlar imkansız görülen ve “hayal ürünü” olarak nitelendirilen projelerin şimdi gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.