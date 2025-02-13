Bakan Yerlikaya: 197 Bin Şüpheli Yakalandı

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabında 2024 yılı boyunca yakalama kararı olan 197 bin 940 şüphelinin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, “2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı” şeklinde bilgi verdi.

ADALETİN KAÇMAK İÇİN YERİ YOK

Bakan Yerlikaya, “Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok” diyerek adaletin sağlanacağına dair kararlılık vurgusu yaptı. Ayrıca, “Geçen hafta da; Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı” dedi. Daha sonra, söz konusu şahsın, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır arandığını belirtti.