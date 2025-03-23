Bakan Yerlikaya 323 Gözaltını Duyurdu

İSTANBUL’DA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok şüpheli hakkında devam eden soruşturmalar dikkat çekiyor. Söz konusu durumda, gösteri ve toplanma yasağının ihlaline rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in önderliğindeki çağrılarla marjinal grupların sokaklara çıkarılmasıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor.

323 GÖZALTI OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’da başlayan protestolarla ilgili sosyal medya hesabında bilgilendirme yaptı. Yerlikaya’nın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek.”