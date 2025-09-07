Gündem

Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel Açıklaması!

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Bakan, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SON UYARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmasına atıfta bulundu. Özel, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır.” şeklinde belirtti.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Gözaltında

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yürütülen bir soruşturma nedeniyle yurtdışına çıkış yaparken havalimanında gözaltına alındı.
Ekonomi

Ekonomik Politikalarda Üç Yıl Planı Açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üç yıllık ekonomik yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın basın toplantısıyla yarın açıklanacağını duyurdu.

