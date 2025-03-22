Bakan Yerlikaya, Gösterilerde 343 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturması sonucu gözaltına alınmasının ardından, birçok ilde eylemciler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen gösterilere ilişkin sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL DÜZENİ BOZMAYA ÇALIŞANLARA GÖZ YUMULMAYACAK

Yerlikaya, “Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar” söylemlerinde bulundu.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından bir soruşturma başlatmış durumda. Soruşturma çerçevesinde firari olan Ertan Yıldız, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Ayrıca, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da gözaltına alınmasıyla birlikte, toplam gözaltı sayısı 90’a ulaştı.