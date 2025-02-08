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Bakan Yerlikaya: İki Terörist Yakalandı

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BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gri kategoride bulunan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü üyesi Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng’in, Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandığı bilgisi yer alıyor.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını ve duraksamayacaklarını belirten Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.

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