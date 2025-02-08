Bakan Yerlikaya: İki Terörist Yakalandı

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gri kategoride bulunan PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü üyesi Serhabun Malazgirt kod adlı Bülent Taşer ile Sarya Baran kod adlı Leyla Hüşeng’in, Edirne’nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-45” operasyonuyla yakalandığı bilgisi yer alıyor.
TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını ve duraksamayacaklarını belirten Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.