Bakan Yerlikaya, Şehit Polisi Duyurdu

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN KAZASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın atış eğitimi sırasında yaşanan bir kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı. Bakan yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” ifadesini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda ayrıca, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” diyerek, şehidin ailesine ve Türk milletine taziye dileklerinde bulundu. Bu üzücü olay, ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı.