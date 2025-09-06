Bakan Yerlikaya Şehit Polisi Duyurdu

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformundan bir açıklama yaparak, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli olan Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın atış eğitimi sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda “Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT OLDUĞU AÇIKLANDI

Açıklamasında Bakan Yerlikaya, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.” şeklinde sözler kullanarak, şehidin ailesine ve Emniyet Teşkilatı’na başsağlığı diledi. Bu üzücü olay, polis teşkilatı ve tüm ülke için derin bir acı yarattı.