Bakan Yerlikaya: Sokak Hayvanları Kanunu Uygulanacak

AÇIKLAMALARDAKİ ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Konya’da yaşanan acı olayla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın yaptığı değerlendirmelere göre, benzer durumlardaki belediyelerin durumunu incelemek için müfettişler görevlendiriliyor. “Kendilerine, bakanlık olarak belirlediğimiz kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmeleri için gidin buralara bakın” dedi. Bakan Yerlikaya, sokak hayvanlarının toplanma sürecinin yeterli şekilde yürütülmediğini belirtiyor. Özellikle Konya’ya gönderilen müfettişlerin, hayvanların toplanıp toplanmadığı üzerinde duracağı ifade ediliyor.

SOKAK HAYVANLARI KANUNUNUN ÖNEMİ

Bakan Yerlikaya, “Benim evimde 3 tane kedim var, biz de hayvanları seviyoruz. Hepsinde çip var” diyerek, hayvan sevgisinin önemini vurguladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut kanunun uygulanması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, Konya’ya yapılan müfettiş görevlendirmesinin ardından, belediyelerin hayvanları toplayacağına ya da yasayı sıkı bir şekilde uygulayacaklarına dair bir netlik sağladığını belirtti.

KAMU İLE İLETİŞİM VAADİ

“31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız” diyen Bakan Yerlikaya, tüm vatandaşlara bu sözlerin arkasında duracağına dair güvence verdi. Hayvanların korunmasının, toplumun insani ve vicdani duruşuyla ilgili bir mesele olduğunu belirten Yerlikaya, “İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana’mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin” şeklindeki ifadeleriyle durumu net bir dille açıkladı.