Bakan Yerlikaya, Suriyeli Sayısını Açıkladı

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, “Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında” şeklinde bir paylaşımda bulunarak, ülkesine dönen Suriyeli sayısını duyurdu.

474 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, “8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” diyerek şu bilgileri verdi: “8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.” Ülkemizin göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirten Bakan, “Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır” dedi. Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.