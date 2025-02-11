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Bakan Yerlikaya Yüksek Yargıyı Ziyaret Etti

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ANAYASA MAHKEMESİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Başkan Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyeleriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı konularına vurgu yapıyor.

YARGITAY’A DA ZİYARET

Ziyaretlerinin ardından Yerlikaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, Türkiye’nin yargı sistemi ile ilgili önemli konuları değerlendirmek amacı taşıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Yerlikaya, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından sosyal medya hesabında bu buluşmalardan fotoğraflar paylaşarak, kamuoyunu bilgilendirdi. Ziyaretler, yargı kurumlarıyla olan diyalogun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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