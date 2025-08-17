Bakan Yumaklı’dan Yapay Et Açıklaması!

Türkiye’de Yapay Et Üretimi İddiaları Yalanlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yumaklı, NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İklim Kanunu çerçevesinde ortaya atılan bu iddiaların, tamamen kasıtlı yalan haberler olduğunu belirtti. “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Hayvan Pazarlarının Açılması Bilgisi

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini ve SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini aktardı. Hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren kademeli olarak açılacağını açıklayan Yumaklı, bazı provokatörlerin yalanlarıyla üreticileri yanıltmaya çalıştıklarını ifade etti. “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek değil,” diyen Yumaklı, aşıların hayvanları hasta ettiğine dair yapılan yalanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dikkat Edilmesi Gereken Dolandırıcılık Faaliyetleri

Bakan Yumaklı, bazı kişilerin bu yalanları fırsata çevirerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu, “Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız” diyerek üreticileri aldatmaya çalıştıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiğini hatırlatan Yumaklı, en doğru bilgilerin Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini vurguladı. Sosyal medyada yayılan yanlış haberlere ve söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti ve dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını istedi. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında adli mercilere başvurulması gerektiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, üreticilerin haklarını ve vatandaşların güvenini korumak için gereken mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.