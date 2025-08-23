Bakan Yumaklı, İçme Suyu Önemine Dikkat Çekti

SU YÖNETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu konusunda belediyelere önemli yükümlülükler düştüğünü vurguladı. “Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz” ifadesiyle konunun ciddiyetine dikkati çekti. Çorum’da bulunan DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Yumaklı, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda arzı güvenliğinin yanı sıra suyun da kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Su yatırımlarının, iklim değişikliği gibi faktörler ışığında daha da önemli hale geldiğinin altını çizdi.

YATIRIMLAR VE SU KAYNAKLARI

Yumaklı, Türkiye’de AK Parti hükümetleri döneminde birçok su ve sulama tesisi yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti. Toplamda “yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi” faaliyete geçmiş durumda. Su kaynaklarını gelecek nesillere aktararak “her damla suyu saklayan bir bilgelik” anlayışı ile hareket ettiklerini ifade etti. Türkiye’de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına 72 milyon dekarlık bir alanı sulamaya açtıklarını, 75 baraj, 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi ve 115 bin kilometrelik borulama yatırımları gerçekleştirdiklerini aktardı.

SU FAKİRLİĞİ TEHDİDİ

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’ini kaybedeceğini vurguladı. “Mevcut tedbirler yeterli olmazsa, Türkiye 2030’da su stresi çeken ülkelerden, su fakiri ülkelere geçebilir” dedi. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan su verimliliği seferberliği ile sıfır atık seferberliği gibi başarılı sonuçlar elde etme hedefinde olduklarını ifade etti.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Yumaklı, sıcak yaz aylarında özellikle içme suyu yönetimi konusunda belediyelere çok iş düştüğünü belirtti. Kayıp kaçak oranlarının minimize edilmesi, su işletme planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu işletme planlarına harfiyen uyulması önemli” diyerek, belediyelere bu konularda dikkatli olmalarını hatırlattı. Kendi takiplerinin yanı sıra vatandaşların da süreci gözlemlemesi gerektiğini vurguladı.

SORUMLULUK VE YÖNETİM

Bakan Yumaklı, “Doğru işletme uygulamaları hayati öneme sahiptir” diyerek, suyun yönetiminde gereksiz polemiklere girmeden, sadece uygulamalara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Devlet Su İşleri ile işbirliği yaparak belediyelere yatırım konusunda destek verebileceklerini sözlerine ekledi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan ve AK Parti Çorum milletvekilleri de katıldı.