Bakan Yumaklı: Yangınlar Kontrol Altında

ÇANAKKALE’DEKİ ORMAN YANGINI MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün saat 13.30’da başlayan yangın, Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçradı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı. Yangınla mücadelede 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ve 92 başka araçla birlikte 760 personelin karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle tedbir olduğu için Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesinden toplamda 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlerin pençesine düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan yangınlarda mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye aktarıldı.

MANİSA VE EDİRNE’DE DE YANGIN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Manisa’nın Soma ilçesinde de dün çıkan orman yangını sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlere havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Edirne’de de havadan müdahaleye yeniden başlanırken, Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler’deki yangınların tamamen kontrol altında olduğunu söyledi. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı, Manisa Şehzadeler yangınları tamamen kontrol altında.” ifadelerini kullandı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay’daki yangın, Arslanyazı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmıştı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi. Manisa’nin Soma ilçesinde ise dün bir tenis kortu şantiyesindeki demir kesme makinesinin çıkardığı kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 10 helikopter ve çeşitli kara ekipleriyle müdahale gerçekleşti. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Kozanlı Mahallesi boşaltıldı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yangın bölgelerinde mahsur kalan 84 kişi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün deniz araçları ile güvenli bölgelere nakledildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’nde bulunan vatandaşlar da GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi. Ayrıca, dumandan etkilenen 77 kişinin hastanelerde tedavisi yapılıyor ve hayati tehlikesi yok. Yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek, orman işçileri tarafından kurtarıldı.