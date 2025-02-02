Bakanlığın Radarına Sanatçılar Takıldı: Vergi İncelemesi Başladı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE GİRİŞİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele için oyuncu ve ses sanatçıları ile bunların ajanslarını incelemeye aldı. Yapılan ilk denetimlerde 150 kişinin gelir ve beyanlarında uyumsuzluk belirlendi. Bakanlık kaynaklarına göre VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini genişletiyor. Bu çerçevede, birçok sektör ve meslek üzerinde denetim yapıldığında, oyuncular ile ses sanatçılarının yanı sıra ajanslar da hedef alınıyor. Analizler gösteriyor ki, yüksek gelir grubunda bulunması beklenen sanatçılar ve ajanslarının gelir beyanları düşük olarak kaydedilmiş.

DETAİLLİ GELİR TARAMASI YAPILIYOR

Sanatçılar ve ajanslarının vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri gibi birçok gelir kaynağı detaylı bir incelemeye tabii tutuluyor. RADAR Sistemi’ne takılan sanatçılar, gelirlerini düşük göstermek için farklı yollarla tahsilat yapıyor ve beyanlarındaki uyumsuzluklar sebebiyle “riskli” olarak tanımlanıyor. İlk inceleme sonuçları ile birlikte, yaklaşık 150 sanatçının gelir ve beyanları arasındaki tutarsızlıklar ortaya çıktı. Bu sanatçılardan biri, yalnızca bir yıl içinde 100 milyon TL’yi aşan gelirini kayıtdışı bıraktığı belirlendi. Şimdi ise vergi müfettişleri, bu sanatçı ve ajansları gelirlerindeki farklılıkları açıklamaları için davet edecek.

BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında bir açıklama yaptı. Vergi adaletinin tesisinin önceliklerinden biri olduğunu vurgularken, “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz” dedi. Şimşek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu belirtti ve “Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda devam edecek. Bu çerçevede, yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması büyük önem taşıyor.” ifadesini kullandı.