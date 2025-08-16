Bakanlık, 15 Milyon Kişiye SMS Gönderecek

KANSER, HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK KABUL EDİLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kanser, hem dünyada hem de Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendiriliyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarı oranı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi de yükseliyor. Bu bağlamda, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama imkanlarından haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması amacıyla kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulaması uygulamaya konuldu.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI YAPILIYOR

Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara her iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması gerçekleştiriliyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) gibi sağlık kuruluşlarında ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

KISMI MESAJ GÖNDERİMİ YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süreyle kademeli olarak gerçekleştirilecek olan mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının iletişim bilgileri verilecek. SMS için belirlenen yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için uygun yaş aralıklarındaki bireylerden oluşuyor ve bunlar arasında daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da yer alıyor.