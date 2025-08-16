Bakanlık, 15 Milyon Kişiye SMS Gönderecek

KANSER HASTALIĞI HALK SAĞLIĞI SORUNU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kanserin hem dünyada hem de Türkiye’de en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olduğu belirtiliyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarı oranı artıyor, bunun yanında hastaların yaşam süresi ve kalitesi yükseliyor. Bu sebeple, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olmasını sağlamak ve tarama katılımını artırmak amacıyla kısa mesaj (SMS) bilgilendirme uygulaması başlatıldı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı dahilinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara her iki yılda bir mamografi tetkik ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş grubundaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaşındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılmakta. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçları tarafından tamamen ücretsiz sunuluyor.

KISMI GÖNDERİLEN MESAJ SAYISI

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamaya göre meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taramasına yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramasına ise yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay boyunca kademeli olarak gönderilecek mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri bulunacak. SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş gruplarındaki bireyleri oluşturmakta ve aralarında daha önce kanser taramalarına katılanlar da yer almakta.