Bakanlık 81 İle Yazı Gönderdi: Hastanelerde Sahipsiz Hayvan Olmayacak

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığı hakkında gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bu konuda 81 ile resmi yazı gönderdi.

HALK SAĞLIĞINA ÖNEM VERİLDİ

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde özellikle köpekler gibi sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra, sağlık kuruluşlarının içine girmiş sahipsiz hayvanların dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle iş birliği yapılması isteniyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler” isimli yazı, tüm 81 İl Valiliği, İl Sağlık Müdürlükleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine iletildi.

SON DÖNEMDE ŞİKAYETLER ARTTI

Yazıda, son günlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Bakanlığa bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet ulaştığı belirtilerek, bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği ifade ediliyor. Yalnızca köpekler değil, aynı zamanda sahipsiz hayvanların bulaştırabileceği hastalıklar ve hijyen açısından bir risk oluşturduğu vurgulanıyor. Ayrıca, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Yazıda, bu sorunun önüne geçebilmek için alınacak tedbirlere de yer veriliyor. Buna göre, Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerle ilgili tedbirlerin alınması öngörülüyor. Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler, gerekli fiziki önlemleri ivedilikle tamamlayacak. Ayrıca, saha kontrollerinin düzenli olarak yapılması planlanıyor.