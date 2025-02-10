Bakanlık, Düşük Gelir Beyan Eden Doktorları İnceliyor

İNCELEME BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehaneler işleten bazı hekimler hakkında inceleme sürecini başlattı. İlk aşamada, muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden sağladıkları gelirleri beyan etmeyen 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatını kayıt dışı bıraktığı tespit edildi. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörler üzerinde denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi. GİB tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, özel muayenehanelerde çalışan doktorların beyanname ve mali uyum düzeyleri yapay zeka destekli analiz programlarıyla incelendi.

HASTALARINDAN ALDIKLARI ÜCRETLER DÜŞÜK BEYAN EDİLDİ

Yapay zeka destekli analizlerde, özel muayenehanelerde çalışan bazı doktorların hastalardan aldıkları muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden elde ettikleri gelirleri beyanlarına yeterince yansıtmadığı belirlendi. Beyan edilen gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400’lere varan farklar tespit edildi. Bu incelemeler neticesinde, ilk etapta en riskli olarak belirlenen 3 bin 663 mükellefin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki kayıt dışı gelirleri ortaya çıkarıldı.

AMELİYAT VE MUAYENE ÜCRETLERİNDEN ÇOK FAZLA GELİR KAÇAKÇILIĞI

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda çalışan bazı doktorların, hasta ödemelerini eksik olarak beyan ettikleri de görüldü. Özellikle özel hastanelerle çalışan veya kendi muayenehanelerinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşürerek vergilendirilmesi gereken gelirlerini gizleme eğiliminde oldukları anlaşıldı. Örnek olarak bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelirini beyan dışı bırakıp sadece 6,5 milyon lira olarak bildirdiği tespit edildi. Diş hekimi incelemeleri sonucunda da implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği görüldü. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılatına rağmen bunu sadece 3 milyon lira olarak gösterdiği belirlendi.

ESTETİK SEKTÖRÜ DE DENETİM ALTINA ALINDI

Son dönemlerde hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odak noktası haline geldi. Yapılan denetimlerde, burun estetiği, dolgu, botoks ve liposuction gibi işlemleri gerçekleştiren bazı doktorların gelirlerini eksik beyan ettikleri saptandı. Yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde, önemli miktarda gelirin beyan dışı bırakıldığı görüldü. Çalışma kapsamında, saç ekimi uzmanı bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira beyan ederken, 69 milyon liralık gelir elde ettiği belirlendi. Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum çerçevesinde vergi dairelerine davet edilmeye başlandı. Gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850’sinin beyanname vererek vergi matrahlarını düzelttiği belirtildi.

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM AMAÇLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını eksik beyan eden ve beyan etmeyen mükelleflerin gönüllü uyum çalışmalarının, ağır yaptırımlarla karşılaşmamaları açısından önemli olduğunu ifade etti. Gönüllü uyum sürecinin, mükelleflerin vergi idaresinin sorduğu konuları açıklama fırsatı sağladığını dile getiren Şimşek, “Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kazançları vergilemek. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılıyor veya dönem kazançları takdir ediliyor. Hedefimiz, vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir.” sözlerini kaydetti.