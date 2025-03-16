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Bakanlık, Falcıların 1,8 Milyar Kayıt Dışını İnceliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artış gösteren fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi üzerine denetimlerini artırmaya karar verdi. Bakan Mehmet Şimşek, bu alandaki serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi için mükelleflere 2 Nisan tarihine kadar süre tanıdı.

1,8 MİLYAR LİRALIK KAYIT DIŞI HASILAT

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik gerçekleştirdiği incelemelerde 1034 mükellefi riskli buldu. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk gibi alanlarda 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine yönelik çalışmaların da devam edeceğini ifade etti.

“2 NİSAN’A KADAR BEYAN EDİN” ÇAĞRISI

Bakan Şimşek, konuyla ilgili açıklamasında, “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz.” diyerek, izaha davete uyum gösteren ve yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır cezalarla karşılaşmayacağının altını çizdi.

KAPSAMLI DENETİM VE VERGİLENDİRME HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon, vefk gibi alışılmadık alanlarda hizmet sunanları da kapsayan geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor. Amaç, bu tür hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amaçlı bu tür faaliyetleri mercek altına almaya devam edecek.

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