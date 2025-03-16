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Bakanlık Falcıların Peşinde: Kayıt Dışı Hasılat Tespit Edildi

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HIZLANDIRILAN DENETİMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artış gösteren fal, astroloji, medyumluk, yıldız haritası gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi nedeniyle denetimlerini artırdı. Bakan Mehmet Şimşek, bu tür serbest meslek faaliyetlerinden kazanılan gelirlerin vergilendirilmesi için mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre tanıdı.

KAYIT DIŞI HASILAT TESPİTİ

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdikleri incelemelerde 1034 mükellefi riskli olarak değerlendirdi. İlk değerlendirmeler sonucunda, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk gibi alanlarda toplam 1,8 milyar lira değerinde kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirleriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

BİLGİ VERME ÇAĞRISI

Bakan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz.” Şimşek, izaha davete uyum gösteren ve yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin ağır ceza ile karşılaşmayacağını vurguladı.

KAPSAMLI DENETİM HEDEFİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon, vefk gibi alışılmadık hizmetlerin de yer aldığı geniş bir yelpazede denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması amacıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeye devam edecek.

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