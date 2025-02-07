Bakanlık: Hastanelerde Sahipsiz Hayvan Olmayacak

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN HAREKET PLANINA YENİ ADIM

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların bulunmasından kaynaklanan şikayetler üzerine harekete geçiyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bu konuya ilişkin olarak 81 ile yazı gönderdi.

HASTA SAĞLIĞI İÇİN GEREKEN TEDBİRLER

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan bu hayvanların dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içinde olunması gerektiği belirtildi. Ayrıca, “Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı yazı, 81 İl Valiliği, 81 İl Sağlık Müdürlüğü ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne iletildi.

ARTAN ŞİKAYETLERİN NEDENİ

Yazıda, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların sayısının arttığına dair tespitlerin olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı’na sıkça gelen şikayetlerin, bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder bir hale geldiğini gösterdiği ifade edildi. Yazıda, “Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlar yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıyor” denildi.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN ORTADAN KALDIRILMASI

Sorunun önüne geçebilmek için alınması gereken tedbirler de açıklandı. Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Sağlık kuruluşlarının ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler, gerekli fiziki önlemleri ivedilikle tamamlayacak ve saha kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilecek.