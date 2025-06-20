Bakanlık, Hileli Ürünleri Açıkladı

TÜKETİCİ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden taklit ve tağşişli ürünleri belirleyerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, pek çok ürünün içeriğinde çeşitli, düşük kaliteli maddelerin bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, bu ürünleri ve ilgili firmaları detaylı bir listeyle duyurdu.

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıda maddeleri üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürün içeriklerinin etiketlerle uyuşmadığı ve bitkisel yağ, kanatlı eti, şeker gibi katkıların dahil edildiği saptandı. Vatandaşlara, görünümünden veya fiyatından şüphelendikleri gıdaları ALO 174 Gıda Hattı’na bildirmeleri çağrısı yapıldı. Denetim sırasında alınan örnekler, bakanlığa ait laboratuvarlarda detaylı analizlere tabi tutuldu ve gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı olduğu belirlenen ürünler tespit edildi. Listeye alınan firmalar tam olarak açıklandı.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER

İşte taklit ve tağşiş yapılan ürünlere dair detaylar:

Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi yapılmış.

– BALI PINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA, 2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımına sahip.

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı.

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karışımı.

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin