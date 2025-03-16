Bakanlık, Kayıt Dışı Falcılığın Peşinde

DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda artış gösteren fal, astroloji, medyumluk gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin beyan edilmemesi üzerine denetimlerini artırdı. Bakan Mehmet Şimşek, bu tarz serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi için mükelleflere 2 Nisan’a kadar süre verdi.

KAYIT DIŞI HASILATIN TESPİTİ

Bakanlık ekipleri, 2021, 2022 ve 2023 yılları ile ilgili yapılan incelemelerde 1034 mükellefi riskli buldu. İlk değerlendirmelere göre, fal, astroloji, medyumluk, hacamat ve numeroloji gibi alanlarda 1,8 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit edildi. Bakan Şimşek, 2024 yılı gelirlerine dair çalışmaların da devam edeceğini bildirdi.

BEYAN ETME ÇAĞRISI

Bakan Şimşek, konuya dair yaptığı açıklamada, “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz.” dedi. Şimşek, izaha davete uyum gösteren mükelleflerin ağır yaptırımlarla karşılaşmayacağına dikkat çekti.

KAPSAMLI DENETİM ÇALIŞMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyü, meditasyon gibi alışılmadık alanlarda hizmet sunanları da kapsayan geniş bir denetim yelpazesi oluşturuyor. Amaç, bu hizmetlerden elde edilen gelirlerin ekonomiye kazandırılması ve vergi adaletinin sağlanması. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde bu tür faaliyetleri incelemeye devam edecek.