“Bakanlık Tehlikeli Saç Kurutma Makinesini Toplatıyor”

İNSAN SAĞLIĞINA TEHLİKE ARZ EDEN ÜRÜNLER

İnsan sağlığını tehdit eden ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen açıklama dikkat çekiyor. Bakanlık, bu kapsamda tehlike oluşturan bir ürün hakkında fotoğraflı ilan yayımladı. İlanda yer alan bilgilere göre, “Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan ‘PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi’ piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.”

ÇAĞRI YAPILDI

Bakanlık, kullananlardan bu ürünü iade etmelerini istedi. “Aşağıda tabloda bulunan ‘PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri’ Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL” adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.” şeklinde yapılan çağrı, vatandaşların dikkatli olmaları yönünde önemli bir uyarı niteliği taşıyor.