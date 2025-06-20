Bakanlık Ürünleri Açıkladı: Hileli Gıda Tespit Edildi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İTİRAFLARI AÇIKLIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını riske atan sahte ve karıştırılmış ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda birçok ürünün içeriğinde farklı ve düşük kaliteli maddeler belirlenmiş durumda. Bakanlık, bu ürünleri ve ilgili firmaları detaylı bir listeyle duyurdu.

ŞÜPHELİ ÜRÜNLERE KARŞI DİKKAT

Et, süt, zeytinyağı ve pekmez gibi temel gıdalardaki denetimlerde, ürün içeriklerinin etiketle uyuşmadığı ve bitkisel yağlar, kanatlı eti, şeker gibi katkı maddelerinin eklendiği tespit edildi. Vatandaşlar, görünüm ya da fiyat bazında şüpheli buldukları gıdaları ALO 174 Gıda Hattı ile ihbar etmeye davet edildi. Denetimler sırasında alınan numuneler, bakanlığa ait laboratuvarlarda analiz edilmiş. Elde edilen test sonuçları, gıda güvenliği yönetmeliklerine aykırı ürünleri ortaya koymuş. Listeye dahil olan firmalar da açık bir şekilde belirtilmiş.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ TESPİTLERİ

Yapılan denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünler arasında şu maddeler bulunuyor:

– Üzüm pekmezi: Şeker ilavesi

– BALIPINAR-GÖKDAĞ KARAYAKA / ELEZYA: 2 parti ürün (1501 & 2808) – Yenimahalle / Ankara

– Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli yağ karışımı

– SNS Gıda – AWE Laboratories / Natural Sızma Zeytinyağı – Tokat / Merkez

– NALBANT Zeytin – Mirolive / Naturel Sızma Zeytinyağı 1L – İznik / Bursa

– SONKOZ Yağ – Ayvalık Koop. / 5L Taş Baskı – Efeler / Aydın

– MEHMET ADIYAMAN – 3 farklı 5L Zeytinyağı – Köşk / Aydın

– Süt ve süt ürünleri: Bitkisel yağ ve süt yağı dışı kullanımı

– STB Süt / İzmir Emirağa – Pizza Peyniri – Selçuk / İzmir

– SADİBEY – Şenol Özşahin / Örgü Peyniri – Sarıçam / Adana

– BUFALO Besicilik / Kahraman Kazan Süt Çiftliği / Tereyağı – Kahramankazan / Ankara

– Et ve et ürünleri: Sakatat ve kanatlı eti karıştırılması

– EFEKÖY Et – Mehmet Bırakoğlu / Dana Sucukta Kanatlı Eti – Seyhan / Adana

– MERT KASAP – Volkan Kartal / Dövme Sucukta Kalp – Sivrihisar / Eskişehir

– GÜVENAL Köfte – Serkan Demir / Köftede Kanatlı Eti – Şahinbey / Gaziantep

– SARIYER Börekçisi – Muğdat Baştürk / Pide Harcında Kalp + Taşlık – Isparta / Merkez

– ERÇOLAK Gıda – Mezitli Et Balık / Dana-Kuzu Kıymada Kalp – Mezitli / Mersin