Bakanlık, Velileri Uyardı: Bu Ürünleri Almayın

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerinde denetimlere özel önem verilmekte. Söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gereklilikleri ile ilgili mevzuata uygunluğu da araştırılıyor. Bakanlık, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının azaldığı ancak özellikle oyuncak ve deterjan grubunda bu oranın yüksek kaldığı tespit edildi. Güvensiz ürünlerin tespit edilmesinin ardından idari yaptırımlar uygulanıyor.

DENETİM SÜREÇLERİ NASIL İŞLİYOR?

Denetimlerde riskli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analizler yapılıyor. Analiz sonuçlarında ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerik bulunduğu durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yaparak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu süreçte üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi ve geri çağrılması gibi çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor.

TÜKETİCİLER UYGUNSUZ ÜRÜNLERİ TAKİP EDEBİLİYOR

Bakanlık, 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere dair bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden ulaşabiliyor. Bu sayede, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmeyle bu ürünlerin takibi oldukça kolaylaşıyor. Sistemde güvensiz ürünlerle ilgili politikaların oluşturulmasına olanak tanıyan ve dış kullanıcılar için araştırma imkanları sunan bir veri tabanı da bulunuyor.

OKUL ALIŞVERİŞİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi sırasında dikkat etmesi gereken bazı noktalar mevcut. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin alınması öneriliyor. Ayrıca, oyuncak niteliğinde olan kırtasiye ürünlerinde hangi yaş grubuna hitap ettiğine yönelik ibareler ve diğer uyarıların kontrol edilmesi gerekiyor. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerindeki uyarılar da dikkate alınmalı.

CE İŞARETİNE ÖNEM VERİN

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde ise içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve okunabilir olmasına dikkat edilmeli. Çocuk kıyafetlerinde, kordon, bağcık ve küçük parçalar gibi risk oluşturabilecek unsurlara yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.