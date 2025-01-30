Bakanlıktan 81 İle Acele Kodlu Talimat

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAZI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine turizm işletme belgesi almayan ve kayıtdışı faaliyet gösteren oteller için bir yazı gönderdi. Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzasını taşıyan yazıda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi. Bu yazı, kültür ve turizm il müdürlükleri tarafından ilçelerdeki kaymakamlıklara ve belediyelere de iletildi. Aynı yazıda, belirtilen konaklama tesislerinin mühürlenmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle Antalya Kaleiçi’nde birçok yetki belgesiz işletmenin bulunduğu bildirildi.

6 AY İÇİNDE BELGE ALMA ZORUNLULUĞU

Yazıda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5. maddesine atıfta bulunuldu. Bu maddeye göre, yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınan konaklama işletmelerinin, ruhsat tarihinden itibaren altı ay içinde bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almalarının zorunlu olduğu belirtiliyor. Yasal süresi içerisinde belgeyi almayan konaklama işletmeleri, faaliyetlerine devam edemeyecek. Halen bu kanunun hükümlerine muhalefet eden ve bakanlıktan yasal süresi içerisinde gerekli belgeyi almadan kayıtdışı faaliyette bulunan konaklama işletmeleri olduğu ifade edildi. Bu işletmelerin listesi de bakanlığa gönderildi. Ayrıca, 2634 sayılı kanuna göre yasal süre içinde belgelendirilmeyen ve kayıtdışı faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin durumu hakkında bakanlığa bilgi verilmesi istendi.

KALEİÇİ’NDE KAPATILAN OTELLER

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde toplamda 50 otelin mühürlenmesine karar verildi. Bu durum, Türkiye’nin en fazla küçük ve orta ölçekli konaklama tesisine sahip bölgelerinden biri olan Antalya’da gerçekleşti. Muratpaşa Belediyesi, bu kapsamdaki otellere, 29 Ocak Çarşamba itibarıyla tebligat yaptı ve mühürleme işlemleri gerçekleştirildi. Mühürleme işlemleriyle ilgili açıklama yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Turizm tesislerimizin güvenliği hem insanlarımızın can güvenliği açısından hem de ülkemizin iktisadi güvenliği açısından çok önemli. Tüm kurum ve kuruluşlarla beraber her binamızda yangın denetimlerini nasıl yoğunlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, koordinasyon içinde çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı denetimler sonucu bize bildirilen 50 turistik işletme ile ilgili kapatma kararını işletmelere tebliğ ettik. Belediye meclisinden bazı temel kararları kısa bir hazırlıktan sonra en geç mart ayı meclisinde geçireceğiz ve uygulayacağız. Bir seferberlik halinde olan olaylardan, kaybettiğimiz canlılardan, yaşananlardan ders çıkararak bütün kurumlarla beraber çalışıyoruz, çalışacağız. Bolu’da yaşanan facianın tekrarlanmamasını bütün kalbimle diliyorum, niyaz ediyorum,” dedi.