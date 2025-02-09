Bakanlıktan Örnek Bir Sigara Bırakma Onuru

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SERTİFİKA

Sağlık Bakanlığı, Ankara’da 18 yıldır sigara içen ve yaşadığı sağlık sorunları ile oğluna iyi örnek olmak amacıyla sigarayı bırakan otomobil tamir ustası İsa Lale’ye (38), ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ dolayısıyla ‘Sigara Bırakma Sertifikası’ takdim etti. Ankara’da 12 yaşından beri oto sanayide çalışan ve evli olan İsa Lale, askerlik görevi sırasında sigaraya başladı. Günde çoğu zaman 2 paket sigara içen Lale, yaşadığı sağlık sorunları ile oğluna örnek olmak için 6 ay önce Ankara Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’ne başvurdu. Burada diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği ile hizmet aldıktan sonra ilaç tedavisine başladı. Lale, yaklaşık 2 hafta içinde sigarayı bıraktı. Sağlık Bakanlığı, 6 aydan uzun süre sigara kullanmayan 8 kişiye verilen sertifikayı İsa Lale’ye de verdi.

NEFESİM KESİLİYORDU

İsa Lale, evdeki kül tablasının kokusundan rahatsız olarak sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirtti. “2021 yılında evlendim ve şu anda 4 yaşında bir çocuğumuz var. Bu süreçte sigara içerken yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Düşündüm ve 2044’te, benim oğlum evlendiği zaman ben 56 yaşında olacağım. Eğer sigara içmeye devam edersem torunumla oynayamayacağım. Eşim, ailem ve iş arkadaşlarım sürekli sigarayı bırakma konusunda yanımda oldular, onlara teşekkür ediyorum,” dedi.

SERTİFİKA İLE GURUR DUYUYORUM

Lale, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Altındağ Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’nden aldığı destekle sigarayı bıraktığını dile getirdi. “Hastaneye başvurduğum günden beri yavaş yavaş sigarayı bıraktım. Şimdi nefesim açıldı, uykularım düzeldi ve yaşadığım hayat kalitesi arttı. Sigarayı bıraktıktan sonra Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve doktorlar tarafından sertifika aldım. Hayatımda ilk defa onur ve gurur duyacağım bir belge aldım, çok teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Sincan Yüzüncü Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği’nden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Sevim Öğülmüş, sigara bırakma sürecinin her aşamasında vatandaşların yanlarında olduklarına dikkat çekti. “Sigarayı bırakma kararı net değilse, sigaranın zararları hakkında bilgi verip kişiyi cesaretlendiriyoruz. Bağımlılık düzeyini belirliyor ve uygun tedavi yöntemlerini geliştiriyoruz. Yaşam tarzı değişiklikleri planlayarak, yüz yüze kontroller ve telefon görüşmeleri ile kişileri takip ediyoruz,” dedi.

DÜNYADA HER GÜN 22 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, tütün ürünü kullananların dünya genelinde 1,3 milyar kişi olduğunu belirtti. “Tütün ürünü kullananların yüzde 80’i, yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Yılda 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca elektronik sigara ve nargile gibi ürünlerin her türlüsü de zararlıdır. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireylere 7 gün 24 saat destek vermekte ve bu süreçte rehberlik hizmetleri sunmaktadır.”