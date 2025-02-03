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Bakanlıktan Turabi’nin Şarkısına Erişim Engeli Talebi

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BAKANLIKTAN HAREKET GEÇİYOR

Alınan bilgiler doğrultusunda, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi’nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosuyla ilgili olarak harekete geçiyor. İçerikte yer alan genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Bakanlık duruma müdahale etme kararı aldı.

KAMU YAPISINI BOZAN İFADELER

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıkça kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu tür içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceğini vurguluyor. Özellikle kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerin çocuklar ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep ediliyor.

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