Bakanlıktan Turabi’nin Şarkısına Erişim Talebi

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yarışma programıyla tanınan Turabi’nin şarkısına yönelik erişim engeli talep etti. Edinilen bilgilere göre, Turabi’nin sosyal medyada paylaştığı şarkıda yer alan ifadeler Bakanlığı harekete geçirdi.

KADINLARI AŞAĞILAYAN İFADELER

Bakanlık, söz konusu şarkı videosunun toplum yapısını bozma potansiyeli taşıdığı, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılmasını talep etti.