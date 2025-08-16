Bakanlıktan Ücretsiz Kanser Taraması SMS’i

KANSER HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, kanser, Türkiye’de ve dünyada en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri olarak değerlendiriliyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi oranlarının artması, hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu çerçevede, daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması amacıyla bir bilgilendirme uygulaması devreye alındı.

ÜCRETSİZ KANSER TARAMA HİZMETLERİ

Ulusal Kanser Tarama Programı dahilinde, 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlar için iki yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması; 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlar için beş yılda bir HPV-DNA testleri ile serviks kanseri taraması; 50 ile 70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere ise iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal kanseri taraması uygulanıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz olarak yapılıyor.

KISAYOLLA 15 MİLYON KİŞİ BİLGİLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, bu yeni uygulama çerçevesinde meme kanseri taramasına katılması beklenen yaklaşık 5,5 milyon kişiye, serviks kanseri için yaklaşık 3 milyon kişiye ve kolorektal kanseri için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj göndermeyi planlıyor. 1 ay süresince kademeli olarak iletilecek bu mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. SMS ile bilgilendirilecek yaklaşık 15 milyon kişi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındaki bireylerden oluşuyor ve aralarında daha önce kanser taramalarına katılanlar da bulunmaktadır.