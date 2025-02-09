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Bakırhan: Çözüm Çanakkale Ruhuna Uygun Olmalı

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BAŞLANGIÇTAKİ SÜREÇ

Kepez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen “Ekmek, Adalet ve Barış Buluşması” etkinliğinde konuşan Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürütmeye başladığı sürecin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de kamuoyunun dikkatle takip ettiği konuları “tartışma süreci” olarak tanımlayan Bakırhan, bu sürecin “bir barış ve çözüm süreci” olmasına içtenlikle destek verdiklerini ifade etti.

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Tuncer Bakırhan, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

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