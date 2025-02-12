Bakırhan’dan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Telefonu

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TELEFONLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Tuncer Bakırhan, kısa zaman önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM Parti’den yapılan açıklamada, Bakırhan’ın Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” ifadesini kullandığı belirtildi.

BAHÇELİ KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta kalp ameliyatı olmuştu. 10 yıl önce takılan kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle mevcut kapakçığı değiştiren Bahçeli’nin ameliyatı başarılı geçmişti. MHP’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” bilgisi verildi.