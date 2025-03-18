Bakırhan’dan Bakan Tunç’a Umut Hakkı Tepkisi

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Grup Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” ifadelerine sert bir yanıt veren Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının, Suriye’deki HTŞ-SDG anlaşmasının ve geçici anayasa konusundaki eleştirilerini gündeme taşıdı. Bakan Tunç’a “Sürecin neresindesiniz?” diye soran Bakırhan, iktidarı netlik sağlamaya davet etti.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE İKTİDARIN ROLÜ

Bakırhan, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendirerek, “Ankara bu çağrıyı iyi okumalı. Milyonların desteği, Türkiye’nin demokratikleşmesini getirecek” dedi. Öcalan’ın cesur bir adımla çağrıda bulunduğunu ve artık sıranın iktidarda olduğuna vurgu yaparak, “Güvenli bir ortam sağlayın, kongre mekanizmasını oluşturun” şeklinde çağrıda bulundu. Bakırhan, PKK’nın bu çağrıya 24 saat içerisinde olumlu yanıt verdiğini hatırlatırken, sürecin barışla neticelenmesi gerektiğini ifade etti.

DEMOCRATİK SURİYE FIRSATI

Suriye’de HTŞ ile SDG arasındaki anlaşmayı olumlu bulduğunu belirten Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığı, demokratik ve eşit bir Suriye için fırsat doğdu. Türkiye’deki barış sürecine de damga vurdu” dedi. Bununla birlikte, geçici anayasayı eleştirerek, “15 günde hazırlanan bu tekçi anayasa, barışı zedeler. Kürtler, Aleviler, Süryaniler nerede yer bulacak?” sorusunu yöneltti.

UMUT HAKKI HAKKINDAKİ YANIT

Adalet Bakanı Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” açıklamasına sert bir tepki veren Bakırhan, “Uluslararası mahkemeler ve AİHM kararları var, bu mesele bakanı aşar. Umut hakkı evrensel bir haktır” dedi. “Çözüm ve barış olacaksa umut hakkı da olmalı. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?” diye soran Bakırhan, ayrıca Adalet Bakanı’nın sürecin neresinde olduğunu sorguladı. Öcalan ile Newroz öncesi görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını belirtip, “Gidilmesi ve mesaj getirilmesi sürece katkı sunar” dedi. Tunç’un “İmralı’da tecrit yok” sözlerine ise, “4 yıldır avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır!” şeklinde yanıt verdi.

GEÇİCİ ANAYASA ELEŞTİRİLERİ

Suriye’deki geçici anayasayı “mezhepçi ve tekçi” olarak tanımlayan Bakırhan, “Bu anayasa, ülkeyi karanlık bir döneme sürükleyebilir. 15 günde hazırlanan bir metin kapsayıcı olabilir mi?” şeklinde konuştu. Erdoğan’ın anlaşmaya yönelik pozitif yaklaşımını hatırlatarak, “İmza kurarken bu tekçilik niye?” şeklinde yönelttiği soruyla eleştirilerini sürdürdü.