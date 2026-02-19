Bakırköy Başsavcılığı’ndan 17 Şüpheliye Gözaltı Talimatı

bakirkoy-bassavciligi-ndan-17-supheliye-gozalti-talimati

Bakırköy Başsavcılığı, yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdırdığı tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı talimatı verdi. Söz konusu kişiler arasında dokuz polis memuru, bir zabit katibi ve bir gümrük muhafaza memuru yer alıyor.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda ‘Casper’ olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu 17 şüpheliye yönelik gözaltı talimatının verildiği bildirildi. Gözaltı sürecinin soruşturmanın seyrine bağlı olarak devam edeceği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

