Bakırköy’de İETT Otobüsü Kadını Vurdu

BÜYÜK BİR TRAFİK KAZASI

Bakırköy’de meydana gelen trafik kazasında, 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Olay, Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nin önünde gerçekleşti. Murat Ş. yönetimindeki İETT otobüsü, durakta bekleyen Sevinç T’ye çarptı.

EŞGİLER HEMEN OLAY YERİNE GİTTİ

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, gelen incelemelerin ardından yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sevinç T’nin cenazesi, resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.