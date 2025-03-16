Bal Ürünlerinde Sahtecilik Tespiti Yapıldı

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN GÜNCELLEME

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri çerçevesinde taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Yapılan güncellemeye göre, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde sahtecilik yapıldığı belirlendi. Bakanlık, bu ürünlerin içinde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin de var olduğunu açıkladı.

ÇİÇEK VE PETEKLİ BALDA SORUN

Yapılan araştırmalarda, GURME ŞARKÜTERİ’ye ait çiçek balı ve petekli bal ürünlerinde, balın doğal yapısına uymayan yabancı maddelerin kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür hileli ürünlerin tüketici sağlığını tehlikeye attığını vurguladı. Sahtecilik yaptığı belirlenen firmanın ürünleri, resmi taklit ve tağşiş listesinde kamuoyuna duyuruldu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini temin etmek ve tüketicileri korumak amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi. Tüketicilere yönelik bir uyarıda bulunan Bakanlık, “Gıda ürünlerini satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice okuyun ve güvenilir markaları tercih edin” çağrısını yaptı. Bakanlık, sahtecilikle mücadelede kararlı bir tutum sergileyeceğini belirtti.