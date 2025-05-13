“Balık Ayhan’dan Kötü Haber Geldi!”

ÜNLÜ MÜZİSYENİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMESİ

Roman müziğinde önemli bir yere sahip olan ve “Balık Ayhan” adıyla bilinen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’daki hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Son dönemlerinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, 12 Nisan’da nefes darlığı şikayeti ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisine alınan Küçükboyacı’nın tedavisi devam ederken, kızı sosyal medya üzerinden acil kan talebinde bulunmuştu. Sabah saatlerinde aldığı üzücü haberle birlikte, müzisyenin sevenleri derin bir yasa boğuldu.

AYHAN KÜÇÜKBOYACI’NIN HAYATI

Balık Ayhan olarak tanınan ünlü sanatçı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’un Hacıhüsrev semtinde dünyaya geldi. Roman kökenli bir ailenin en küçük çocuğu olan Küçükboyacı, müziğe olan ilgisini çocukluğunda teneke kutularından yapılan darbukalarla geliştirdi. İlk profesyonel darbukasını 6 yaşında elde eden sanatçı, mahalle düğünlerinde çalmaya başlayarak müzik kariyerine adım attı. Özel dersler almasının ardından, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına giriş yaptı. 1992 yılında çıkardığı “Yaşayan Ruhlar” albümü ile sektördeki varlığını kanıtlayarak adını duyurdu.