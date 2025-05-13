Balık Ayhan Hayatını Kaybetti

BALIK AYHAN TOPLUMU ÜZEN KAYIP

Roman müziği denilince akla gelen değerli sanatçılardan Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 12 Nisan’da yakınları tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen Küçükboyacı’nın, nefes darlığı nedeniyle yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

KIZINDAN ACİL KAN ÇAĞRISI

Hastanede tedavi süreci devam eden Balık Ayhan için kızı, birkaç gün önce Instagram hesabında bir paylaşım yaparak acil kan bağışı çağrısı yaptı. Ancak ne yazık ki, Ayhan Küçükboyacı’nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Roman müziğinin sevilen ismi olarak tanınan sanatçının kaybı, onu sevenleri ve müzik camiası için üzücü bir gelişme oldu.