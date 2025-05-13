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“Balık Ayhan Hayatını Kaybetti!”

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Roman müziği denilince akla gelen önemli isimlerden biri olan Ayhan Küçükboyacı, bilinen adıyla “Balık Ayhan”, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Son günlerinde tedavi gören Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Nefes darlığı şikayeti nedeniyle yoğun bakım servisine alınan sanatçının hastanede devam eden tedavi sürecinde kızı sosyal medya üzerinden acil kan çağrısında bulundu.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Sabah saatlerinde Balık Ayhan’ın yaşamını yitirdiği bilgisi geldi. Müzik dünyasında önemli bir iz bırakmış sanatçının ölümü, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Küçükboyacı’nın müziği ve kişiliği, dinleyicileri tarafından her zaman anılacak.

BALIK AYHAN HAKKINDA

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’un Hacıhüsrev semtinde doğdu. Aslen Roman bir aileden gelen sanatçı, 8 kardeşin en küçüğüydü. Müzik ile iç içe büyüdüğü yer olan Hacıhüsrev’de, teneke kutularından yaptığı darbukalar ile müziğe başladığı biliniyor. 6 yaşındayken sahip olduğu ilk gerçek darbukasından sonra, çok genç yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başladı. Zamanla özel hocalardan ders alarak kendini geliştiren Küçükboyacı, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik kariyerine adım attı. 1992 yılında çıkardığı “Yaşayan Ruhlar” albümüyle müzik dünyasına giriş yaptı ve sesini duyurmayı başardı.

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