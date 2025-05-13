Balık Ayhan’ın Vefatı Sevenlerini Üzdü

ÜNLÜ MÜZİSYEN BALIK AYHAN HAYATINI KAYBETTİ

Roman müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan ve “Balık Ayhan” olarak bilinen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul’da bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. Son günlerinde tedavi gördüğü bilgisi aldı. Yakınları, 12 Nisan’da Küçükboyacı’yı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdü. Nefes darlığı şikayeti nedeniyle yoğun bakım servisine alındı. Hastanede tedavi süreci devam ederken, kızı sosyal medya aracılığıyla acil kan çağrısında bulunmuştu.

SEVENLERİNİ DERİN SORGA BOĞDU

Sabah saatlerinde ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı. Müzik dünyasında önemli bir iz bırakan sanatçının ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye soktu.

BALIK AYHAN KİMDİR, HAYATI VE MÜZİK KARİYERİ

“Balık Ayhan” ismiyle tanınan ünlü müzisyen ve şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev’de dünyaya gelmiş ve aslen Roman bir ailenin en küçük çocuğudur. Müzik hayatına doğup büyüdüğü Hacıhüsrev’de, teneke kutularından yaptığı darbukalar ile ilk deneyimini yaşamıştır. 6 yaşında ilk gerçek darbukasına sahip olmuş ve çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamıştır. Ardından özel dersler almış, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. 1992 yılında çıkarılan “Yaşayan Ruhlar” adlı albüm ile müzik kariyerine başlamış ve sesini duyurmayı başarmıştır.