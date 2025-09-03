Balık Fiyatları Artıyor Ve Düşüyor

BALIKÇILARIN UMUTSUZLUĞU

Kentte, havai fişeklerle uğurlanan balıkçıların denize açılmasının ardından, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağları boş kaldı. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamutta herhangi bir beklentilerinin olmadığını belirtti. Balıkçıların seyrek de olsa torik avladığını ifade eden Tunç, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu. Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” dedi.

MALİYETLERİN YÜKSEKLİĞİ

Tunç, denize açılmanın maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler” ifadelerini kullandı. Balıkçı Musa Kara ise, attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını vurgulayarak, “15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok” diye konuştu.

TEZGAHLARDAKİ FİYATLAR

Balık satıcısı Olcay Karabulut, geçen yılın balık sezonunun iyi geçtiğini belirterek, “Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf” dedi. Öte yandan, tezgahlarda satışa sunulan balıkların kilogram fiyatları; istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300 ve kefal 100 lira olarak belirlendi.