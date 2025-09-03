Balık Fiyatlarında Keskin Artış Var

BALIK AVINDA SORUNLAR YAŞANIYOR

Kentte havai fişeklerle uğurlanan balıkçılar, denize açıldıklarında deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle ağlarının boş kaldığını görüyor. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Cafer Tunç, bu av sezonunda palamuttan herhangi bir beklentilerinin olmadığını ifade ediyor. Balıkçıların sık olmasa da torik avladığını belirten Tunç, “Torik şu anda geçerli bir balık değil. Teknelerin çoğu istirahate çekildi. Bazılarını iskeleye bağladılar. Umutsuzuz ama hamsiye bağlıyor herkes umudunu” diyor. Öte yandan, Tunç, “Bir sene palamut oluyor, bir sene hamsi oluyor. Bu sene mezgit ve barbun değerliydi, iyiydi. Halen daha çıkmaya da devam ediyor. Tezgahlarımızı, vatandaşlarımızı ve balıkçılarımızı mezgit ve barbun balığı ayakta tutuyor” şeklinde konuşuyor.

MALİYETLER YÜKSEK

Tunç, denize açılma maliyetinin yüksek olmasına dikkat çekiyor. “Masraflar çok ağır. Çoğu insan cebinden ekleyerek denize gidiyor. Bu şekilde vatandaş balık yiyemez. Tezgahlarda balık göremez. İnşallah hamsi olur da vatandaşın ve balıkçının yüzü güler” ifadelerini kullanıyor. Balıkçı Musa Kara ise attıkları ağlara hiçbir balığın takılmadığını vurgulayarak, “15 gün bekleme sürecimiz var. Suların soğumasını bekliyoruz. Hamsiden çok umudumuz var. Çok hamsi olacağını tahmin ediyoruz. Ama palamuttan şu an bir umudumuz yok” diyor.

Balık satıcısı Olcay Karabulut da geçtiğimiz yılın çok verimli geçtiğini hatırlatırken şunları ekliyor: “Geçen sene iyiydik. Ayın 15’inden bugüne kadar gerçekten bol bir balık sezonu geçirmiştik. Bu sene çok zayıf.” Ayrıca, tezgahlarda kilogram olarak istavrit 200, mezgit 200, somon 200, barbunya 250, zargana 300 ve kefal 100 liradan satılıyor.