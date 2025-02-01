Balık ve Boğaz Kültürü Etkinliği

AKDENİZ’DE YEME İÇME KÜLTÜRÜNÜ TANITMA

Akdeniz Mutfağı gastronomi topluluğu, Akdeniz havzasındaki şehirlerin ve ülkelerin sofra ile yeme-içme kültürlerini anlatmak için çeşitli mekanlarda özel geceler düzenliyor. Bu etkinliklerde, her akşam konuk şefler özel menüler hazırlıyor ve pişirilen yemeklerin arka planındaki hikâyeler katılımcılara sunuluyor.

İSTANBUL’UN BALIKLARI ETKİNLİĞİ

3 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Makina Lokal’de gerçekleştirilecek olan etkinlikte, ünlü şef Cengiz Özdemir “İstanbul’un Balıkları ve ‘Boğaz’ Kültürü” konusunu ele alacak. Özdemir, katılımcılara Bizans döneminden günümüze kadar balığın İstanbul’daki yerini anlatacak. Ayrıca bu anlatıma, özel olarak hazırlanmış menü ve rakı eşleşmeleri de eşlik edecek. Etkinliğe katılım ücreti kişi başı 3.000 lira olarak belirlenmiş.

ETKİNLİK DETAYLARI VE KATILIM

Bu tür etkinlikler, yeme-içme kültürünün yanı sıra misafirperverliğin de önemini vurgulamak için tasarlanıyor. Etkinliğe katılmak için @acdenizmutfagi sosyal medya hesabından bilgi almak mümkün.