Balıkesir Artçıları Ne Anlama Geliyor?

DEPREMİN ETKİLERİ VE HASAR ANALİZİ

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bazı açıklamalar yaptı. Alan, bu büyüklükte bir depremin hemen ardından büyük artçı sarsıntılar yaşanmadığını belirtiyor. 729 binanın hasar görmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi için çalışmalar başlattığını ifade eden Alan, yer seçiminden önce detaylı jeolojik, jeoteknik ve jeofizik araştırmaların mutlaka yapılması gerektiğini dile getiriyor. Aksi halde, günümüzde inşa edilen binaların ileride olası bir depremde çökme riski taşıyabileceğini vurguluyor.

FAYLARIN ANALİZİ VE RİSKLER

Sındırgı’da yaşanan depremin kaynağını oluşturan fayın Akşehir’den başlayarak Sındırgı’ya kadar uzandığını belirten Alan, bölgedeki hareketliliğin devam ettiğinin altını çiziyor. Alan, açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: “Depreme neden olan fayın yanı sıra, bölgedeki farklı niteliklerdeki fayların da aktif hale geldiğine dair tespitler var. Bu durumun sebebi, Batı Anadolu’nun iç kesiminde ‘İzmir, Balıkesir zonu’ olarak bilinen jeolojik sistemin kesişim noktasında bulunmamız.” Alan, bölgenin tektonik yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

GEÇMİŞ DEPREMLERİN GÖSTERDİĞİ RİSKLER

Büyüklüğü 6,1 olan depremin ardından daha büyük bir sarsıntı meydana gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Alan, geçmişte Gediz ve Simav gibi yerlerde 7 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin yaşandığını hatırlatıyor. Özellikle Simav fay zonunun güneydoğusunda mart ayından bu yana sismik hareketliliğin olduğunu söyleyerek, 3 ay içinde batı kesiminde tekrardan büyük bir depremin gerçekleştiğini ifade ediyor.

JEolojik ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ

Alan, bu depremlerin beklenen İstanbul depremini doğrudan tetiklemeyeceğini açıklarken, şunları ekliyor: “6,1’lik bir deprem dünya genelinde orta büyüklükte sayılabilecek bir depremdir, ama Türkiye’de bu büyüklükteki bir depremin yol açtığı hasar kayıpları oldukça fazla. 729 bina ağır hasar gördü.” Ayrıca, Balıkesir Sındırgı Savaştepe bölgesinin jeoloji ve tektonik yapısının daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyor. AFAD Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kurumların iş birliği içinde ayrıntılı incelemeler yapması gerektiğini vurguluyor. Alan, detaylı araştırmalar yapılmadan yer seçim çalışmalarına başlamanın riskli olduğunu savunuyor. “Aksi taktirde, inşa edilen binalar birkaç yıl içinde olası bir depremde çökme tehlikesi barındırıyor.” diyerek konunun ciddiyetinin altını çiziyor.